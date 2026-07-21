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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco de Arguiñano para un lomo de cerdo a la sal perfecto
El cocinero prepara un lomo de cerdo a la sal con una costra de hierbas aromáticas que conserva todo el jugo de la carne y lo sirve con unos piquillos al pilpil.
Karlos Arguiñano explica cómo cocinar el lomo cubierto con una mezcla de sal gruesa, harina y hierbas para mantener la carne jugosa durante el horneado.
La receta se completa con unos pimientos del piquillo al pilpil elaborados con su propio jugo y ajo, además del consejo de retirar la sal sobrante con un cepillo, sin lavar la pieza bajo el grifo.
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