Sarah se quita la peluca en Y ahora Sonsoles para romper el estigma de la alopecia tras años de rechazo

Sarah recuerda el sufrimiento que vivió durante años a causa de la alopecia y cómo las burlas y el rechazo afectaron profundamente a su autoestima. También revela que llegó a escuchar que nadie la querría por su aspecto.

En un gesto cargado de simbolismo, decide quitarse la peluca delante de las cámaras para visibilizar su realidad y lanzar un mensaje de aceptación y normalización de la alopecia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas