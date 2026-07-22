Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Sarah se quita la peluca en Y ahora Sonsoles para romper el estigma de la alopecia tras años de rechazo
La protagonista comparte en el programa el difícil camino que ha recorrido desde la infancia, marcado por los insultos y la incomprensión, hasta dar el paso de mostrarse tal y como es.
Sarah recuerda el sufrimiento que vivió durante años a causa de la alopecia y cómo las burlas y el rechazo afectaron profundamente a su autoestima. También revela que llegó a escuchar que nadie la querría por su aspecto.
En un gesto cargado de simbolismo, decide quitarse la peluca delante de las cámaras para visibilizar su realidad y lanzar un mensaje de aceptación y normalización de la alopecia.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas