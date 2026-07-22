Los coaches de La Voz Kids confiesan qué actuaciones les han marcado antes de una Semifinal mágica

A las puertas de una de las galas más importantes de la temporada, los coaches hacen balance del concurso y recuerdan las actuaciones que más les han impactado por su emoción y calidad sobre el escenario.

Sus confesiones sirven como anticipo de una semifinal que promete grandes momentos, con los equipos ya definidos y el objetivo de conseguir un puesto en la gran final de La Voz Kids.

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