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Ana Mena, coach de La Voz Kids

LA VOZ KIDS

Los coaches de La Voz Kids confiesan qué actuaciones les han marcado antes de una Semifinal mágica

Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena avanzan cómo afrontan la esperada Semifinal y revelan cuáles han sido las interpretaciones que más les han emocionado hasta ahora en la edición.

Celia Gil
Celia Gil
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A las puertas de una de las galas más importantes de la temporada, los coaches hacen balance del concurso y recuerdan las actuaciones que más les han impactado por su emoción y calidad sobre el escenario.

Sus confesiones sirven como anticipo de una semifinal que promete grandes momentos, con los equipos ya definidos y el objetivo de conseguir un puesto en la gran final de La Voz Kids.

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