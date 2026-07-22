Antea Rodríguez se despide de Cloe tras su última secuencia en Sueños de libertad: “Ha sido un final muy especial”

Las cámaras de Antena 3 acompañan a Antea Rodríguez durante la grabación de la última secuencia de Cloe, un momento cargado de emoción que la actriz define como una forma muy bella de cerrar la historia de su personaje.

El making of recoge sus sensaciones antes y después del rodaje, mostrando también el ambiente de despedida vivido junto al equipo de Sueños de libertad en una jornada muy especial.

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