Manel Fuentes desvela el rincón más difícil del plató de ¡Salta!

Convertido en guía por un día, Manel Fuentes recorre el gran puente suspendido de ¡Salta! para enseñar cómo funciona uno de los escenarios más llamativos del formato. Durante la visita, reconoce la sensación que provoca caminar por la estructura y descubre detalles que normalmente pasan desapercibidos para los espectadores.

A lo largo del tour, el presentador explica el papel estratégico del controller, la distribución de las trampillas y el aumento progresivo de la dificultad hasta alcanzar la décima ronda. Todo el diseño del plató está pensado para reforzar la emoción y convertir cada salto en un momento decisivo rumbo al premio final de 50.000 euros.

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