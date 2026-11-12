Manel Fuentes analiza la entrevista de Broncano a Abascal y defiende el papel del periodista

La visita de Santiago Abascal al programa de David Broncano ha reabierto el debate sobre la presencia de políticos en espacios de humor. Manel Fuentes considera que los dirigentes no deberían condicionar los formatos a los que acuden y defiende la importancia de contrastar sus declaraciones con hechos.

Durante su intervención en La Mesa, Fuentes ha recordado cómo evitó posicionarse públicamente durante una entrevista a Josep Piqué sobre la guerra de Irak. También ha recuperado su encuentro con Aznar, reivindicando la separación entre humor e ideología: "El humor es el humor y el entretenimiento es el entretenimiento".