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LA RULETA DE LA SUERTE
Víctor se enfrenta a una arriesgada decisión en La ruleta de la suerte: ¿renunciar a 1.100 euros por un bote mayor?
El concursante ha vivido un momento de máxima tensión en el Panel con Bote al plantearse arriesgar los 1.100 euros acumulados para intentar conseguir otros 1.550 euros.
La última prueba de La ruleta de la suerte ha dejado a Víctor ante un auténtico dilema. Después de aprovechar los errores de Luna y Elena, el concursante ha conseguido acumular 1.100 euros y hacerse con unas gafas de sol inteligentes gracias al Me lo quedo.
Aunque conocía la solución del panel, Víctor ha valorado seguir jugando para alcanzar la casilla dorada. Jorge Fernández le ha advertido del peligro de arriesgar tanto dinero, pero finalmente el concursante ha decidido apostar por la prudencia y no volver a lanzar.