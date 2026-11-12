Feijóo cuestiona en El Hormiguero la postura de Pedro Sánchez ante Marruecos por la crisis migratoria de Ceuta

Alberto Núñez Feijóo ha abordado en El Hormiguero uno de los asuntos más controvertidos de la actualidad política: la crisis migratoria de Ceuta. Durante su conversación con Pablo Motos, el líder del PP ha cuestionado la respuesta de Pedro Sánchez ante Marruecos.

El candidato popular ha asegurado que el teléfono del presidente podría contener información comprometedora y ha vinculado sus sospechas al hackeo de Pegasus que sufrió Sánchez. Según Feijóo, este episodio explicaría que el jefe del Ejecutivo no quiera investigar las causas del salto masivo a Ceuta.