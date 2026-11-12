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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Eva Arguiñano prepara una irresistible baklava de queso con mascarpone, pistachos y una base crujiente
La repostera propone una deliciosa receta de baklava de queso que combina la cremosidad del mascarpone con el toque crujiente de la pasta filo y los frutos secos.
Los amantes de los postres con queso tienen una nueva receta para disfrutar en casa. Eva Arguiñano enseña en Cocina abierta de Karlos Arguiñano a preparar una original baklava con mascarpone, queso para untar, yogur griego y vainilla, acompañada de avellanas y pistachos.
La clave está en colocar las láminas de pasta filo untadas con mantequilla, intercalando capas de frutos secos antes de añadir la crema. Tras hornear a 180 grados durante 30 minutos y otros diez a 170, el resultado es una tarta crujiente y cremosa. Además, Eva recomienda incorporar limón, agua de azahar o agua de rosas para potenciar su sabor.