Malú emociona al plató con una lección musical improvisada que deja sin palabras a Mika
La coach sorprendió en La Voz al explicar qué es la copla cantando ‘Triniá’, una interpretación que fascinó a sus compañeros y llenó el plató de emoción.
Durante La Voz, Mika preguntó qué significa ser “coplera” y Malú respondió cantando ‘Triniá’ de Rocío Jurado. Su voz hizo que todos guardaran silencio.
La madrileña improvisó desde su sillón rojo, regalando un momento único que sus compañeros celebraron pulsando el botón para mostrarle su admiración.