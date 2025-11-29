Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Malú

La Voz

Malú brilla junto a los dieciséis talents en La Voz interpretando la cabecera de Sueños de Libertad

La coach protagoniza un momento único en La Voz al unirse a dieciséis concursantes para interpretar la sintonía de la serie en una actuación inolvidable.

Celia Gil
Publicado:

Durante la gala de La Voz, Malú compartió escenario con dieciséis participantes para ofrecer una versión especial del tema principal de Sueños de Libertad. La actuación destacó por su fuerza y conexión con el público.

Este número colectivo se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche, reforzando el vínculo entre la música y la emoción que caracteriza cada edición del programa.

Antena 3» Vídeos