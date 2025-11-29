Malú brilla junto a los dieciséis talents en La Voz interpretando la cabecera de Sueños de Libertad

Durante la gala de La Voz, Malú compartió escenario con dieciséis participantes para ofrecer una versión especial del tema principal de Sueños de Libertad. La actuación destacó por su fuerza y conexión con el público.

Este número colectivo se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche, reforzando el vínculo entre la música y la emoción que caracteriza cada edición del programa.