Los alimentos que duran años sin caducar y que puedes conservar durante mucho tiempo en casa

Algunos alimentos pueden conservarse durante muchísimo tiempo sin estropearse gracias a sus propiedades y a la forma en la que se almacenan. El programa Y ahora Sonsoles ha repasado varios ejemplos habituales en muchas casas.

Productos como la miel, el arroz o las legumbres destacan por su larga duración cuando se mantienen en lugares secos y protegidos. El espacio también explicó qué factores influyen para evitar que estos alimentos se deterioren.

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