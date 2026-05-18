La canción que une a Cristina Castaño y a la Terremoto de Alcorcón, historia de Tu cara me suena

Cristina Castaño sorprendió en la gala de Tu cara me suena con una canción que ya interpretó en su día la Terremoto de Alcorcón que recibió una gran ovación tanto del público como del jurado. Aunque la Terremoto de Alcorcón se metiera en la piel de Massiel para interpretar la canción El amor, Cristina Castaño lo hizo como Rigoberta Bandini.

La interpretación permitió a la actriz volver a lograr un hito dentro del programa, consolidándose como una de las actuaciones más destacadas de la edición. El número provocó una gran reacción en plató tras finalizar la canción.

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