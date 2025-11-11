La madre de Osel confiesa el miedo que vivió: “Me amenazaron cuando intenté sacar a mi hijo del monasterio”

Con apenas dos años, Osel fue reconocido por monjes tibetanos como la reencarnación del lama Thubten Yeshe y llevado a la India para formarse como maestro espiritual. Su madre, María, recuerda que en aquel momento lo vivió como una bendición y una obligación moral. Sin embargo, pronto comprendió que su hijo crecería aislado, alejado de su familia y de una vida normal.

Cuando quiso recuperarlo, se enfrentó a las amenazas de los monjes, que la acusaron de “raptar al lama”. Años después, Osel decidió romper con su destino y buscar la libertad en Ibiza. Hoy, María asegura que volvería a aceptar su papel, aunque con otras condiciones, convencida aún de que su hijo es la reencarnación del lama Yeshe.