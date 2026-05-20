La madre de la menor agredida en Lleida denuncia la actitud de la otra familia: "Sabía de estos vídeos"

Durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles, la madre de la niña explicó que la otra familia era consciente de lo ocurrido y lamentó que, según su versión, no actuaran para evitar la situación. También mostró su indignación por cómo se desarrollaron los hechos.

La mujer relató el impacto que ha tenido el caso en su hija y reclamó mayor implicación ante situaciones de este tipo. En el plató, además, se analizaron las consecuencias del suceso y la reacción del entorno de ambas menores.

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