Una madre acusa al profesorado tras la muerte de su hijo: “Lo dejaron solo mientras se iban a cenar”

Mari Carmen ha señalado directamente a los profesores de su hijo, a quienes responsabiliza de lo ocurrido. Según su testimonio, el menor se encontraba solo en un momento crítico mientras los docentes se ausentaron para irse a cenar.

La madre sostiene que la indiferencia del personal fue clave en el desenlace y reclama explicaciones por lo sucedido. Su denuncia pone el foco en la actuación del centro y en las circunstancias que rodearon la muerte del menor.