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Y ahora Sonsoles
Una madre acusa al profesorado tras la muerte de su hijo: “Lo dejaron solo mientras se iban a cenar”
Mari Carmen denuncia públicamente la actuación de varios docentes en las horas previas al fallecimiento de su hijo, asegurando que la falta de atención fue determinante.
Mari Carmen ha señalado directamente a los profesores de su hijo, a quienes responsabiliza de lo ocurrido. Según su testimonio, el menor se encontraba solo en un momento crítico mientras los docentes se ausentaron para irse a cenar.
La madre sostiene que la indiferencia del personal fue clave en el desenlace y reclama explicaciones por lo sucedido. Su denuncia pone el foco en la actuación del centro y en las circunstancias que rodearon la muerte del menor.