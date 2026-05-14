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Y AHORA SONSOLES
La razón por la que Paula Echevarría eliminó una foto con David Bustamante de sus redes
Lorena Vázquez ha explicado en Y ahora Sonsoles el motivo que habría llevado a Paula Echevarría a borrar de Instagram una imagen junto a David Bustamante recientemente publicada en la graduación de su hija.
La colaboradora Lorena Vázquez reveló en el programa Y ahora Sonsoles, que Paula Echevarría eliminó una fotografía en la que aparecía con David Bustamante y apuntó a una razón concreta relacionada con la exposición pública, ya que una de las madres del colegio salía de fondo y pidió que la quitara de sus redes.
La decisión ha generado comentarios en redes sociales y ha vuelto a despertar el interés sobre la relación que mantuvieron ambos, aunque el motivo de la eliminación de la foto no tuviera nada que ver con su relación. En el espacio también analizaron la repercusión que ha tenido este gesto entre sus seguidores.