Un incendio golpea a uno de los restaurantes recuperados por Alberto Chicote

El fuego ha causado importantes daños en uno de los restaurantes que apareció en el programa Servicio Secreto de Alberto Chicote. Las imágenes emitidas reflejan el impacto del incendio y la preocupación de sus propietarios.

Durante la emisión el programa Y ahora Sonsoles, habló con el propio Alberto Chicote que asegura que se saltaban las lágrimas de verlo así y que había hablado recientemente con los propietarios y al parecer todo iba bien. El suceso ha generado una gran reacción entre quienes siguieron la evolución del restaurante desde su recuperación.