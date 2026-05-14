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Y AHORA SONSOLES
Un incendio golpea a uno de los restaurantes recuperados por Alberto Chicote
Y ahora Sonsoles ha mostrado las imágenes del incendio que ha afectado a uno de los locales que Alberto Chicote ayudó a reflotar en televisión y que ahora atraviesa un momento crítico.
El fuego ha causado importantes daños en uno de los restaurantes que apareció en el programa Servicio Secreto de Alberto Chicote. Las imágenes emitidas reflejan el impacto del incendio y la preocupación de sus propietarios.
Durante la emisión el programa Y ahora Sonsoles, habló con el propio Alberto Chicote que asegura que se saltaban las lágrimas de verlo así y que había hablado recientemente con los propietarios y al parecer todo iba bien. El suceso ha generado una gran reacción entre quienes siguieron la evolución del restaurante desde su recuperación.