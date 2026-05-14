David Bisbal se emociona en El Hormiguero al hablar del recuerdo diario de su padre

David Bisbal recordó en el programa la relación que mantenía con su padre y confesó que piensa en él cada mañana. El artista se emocionó al explicar cómo afronta su ausencia desde su fallecimiento.

Durante la entrevista, el cantante compartió uno de los momentos más personales de la noche y recibió el apoyo de Pablo Motos en pleno directo. Sus palabras provocaron una reacción muy emotiva en el plató.