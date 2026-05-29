Lydia Bosch y Julio Peña desvelan las trampas que usaban para copiar en clase

Durante su visita a El Hormiguero, Lydia Bosch y Julio Peña recordaron cómo eran en el colegio y admitieron que recurrieron a trucos para copiar en más de una ocasión. Ambos contaron algunas situaciones divertidas relacionadas con su etapa académica.

La actriz explicó que escondía apuntes para intentar salir airosa de los exámenes, mientras que Julio Peña reconoció que también buscaba fórmulas para aprobar. Los dos protagonizaron uno de los momentos más distendidos de la entrevista.

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