Luis Larrodera deslumbra en Pasapalabra y convence como “insoportable”… de talento
Durante su última visita a Pasapalabra, Luis Larrodera firmó una actuación impecable: pleno en Una de Cuatro y La Pista, dejando al equipo —y al público— atónitos ante su dominio absoluto.
Luis Larrodera completó la prueba “Una de Cuatro” con 4 aciertos de 4 y también arrasó en “La Pista”, demostrando un desempeño sobresaliente que generó admiración general.
Su dominio en las pruebas, junto al comentario pícaro del presentador: “está de insoportable con todo lo que está haciendo…”, provocó risas y puso en evidencia que pocos invitados han brillado tanto como él en el programa.