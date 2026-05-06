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La Voz Kids
Luis Fonsi destaca el coraje infantil en La Voz Kids y revela qué le sorprende de los más pequeños
El coach de La Voz Kids reflexiona sobre la evolución de los niños en el programa y pone en valor su actitud ante el escenario, marcada por una sorprendente mezcla de serenidad y valentía.
Luis Fonsi subraya que la llegada de los niños al programa transforma el ambiente, aportando una energía diferente que se percibe desde el primer momento. El artista destaca la naturalidad con la que afrontan cada actuación.
Además, el coach de La Voz Kids pone en valor la tranquilidad y la valentía de los pequeños, cualidades que considera admirables y que, según explica, marcan la diferencia sobre el escenario en cada una de sus actuaciones.