Luis Fonsi y Antonio Orozco revelan por qué eligieron a Melody y Antoñito Molina como asesores

Luis Fonsi asegura que tuvo claro desde el principio que Melody era la persona idónea para formar parte de su equipo por la conexión que mantiene con los niños. Antonio Orozco, por su parte, explica los motivos por los que quiso contar con Antoñito Molina como asesor en esta fase del programa.

Además, Melody y Antoñito Molina desvelan qué es lo que más les ha sorprendido de su experiencia junto a los coaches y los talents antes de los Asaltos. Ambos comparten sus sensaciones sobre una colaboración marcada por la cercanía y el trabajo con los participantes en La Voz Kids.

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