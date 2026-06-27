La familia de la española desaparecida recibe la peor noticia tras el terremoto de Venezuela: “Es fortísimo”

La familia de Alazne, la española desaparecida después del doble terremoto que sacudió Venezuela, ha recibido la confirmación de su fallecimiento. La mujer residía en el país, donde había puesto en marcha un restaurante de comida vasca, y permaneció en paradero desconocido durante varias horas.

En Y ahora Sonsoles, sus familiares expresaron el profundo dolor por la noticia. “Es fortísimo”, lamentó su prima, María Esther, mientras su entorno intenta afrontar la pérdida tras una tragedia que ha dejado cientos de víctimas y heridos.

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