El testimonio de Ignacio Peñuelas tras quedar parapléjico por un salto al mar: ahora afronta un reto junto a su padre

Ignacio Peñuelas recuerda cómo un salto de cabeza al mar durante unas vacaciones en Mallorca le dejó parapléjico tras golpearse contra unas rocas que no había visto. Junto a su padre rememora aquel momento y explica por qué ha decidido contar su experiencia para concienciar sobre este tipo de accidentes en Y ahora Sonsoles.

Lejos de rendirse, padre e hijo se han marcado el reto de cruzar a nado los cinco kilómetros que separan Cádiz de El Puerto de Santa María. La iniciativa tiene un fin solidario: recaudar fondos para la investigación de la lesión medular y transmitir un mensaje de superación.

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