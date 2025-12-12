Luis Cobos desvela cómo Antonio Flores quiso abrirse camino sin depender de su apellido

Luis Cobos desgrana en Y ahora Sonsoles los hitos de una carrera que arrancó con formación clásica y continuó con proyectos como Conexión, donde consolidó su sello entre lo sinfónico y lo popular. En la entrevista recuerda cómo surgieron algunos de sus trabajos más influyentes y el ambiente creativo de la época.

El músico subraya su relación profesional con Antonio Flores, destacando que el artista decidió no apoyarse en su apellido para forjar su propio camino. Cobos comparte anécdotas de estudio y reflexiona sobre la autenticidad, el esfuerzo y la búsqueda constante de una identidad musical propia.