Luis Canut y Patricia Pérez regresan a Y ahora Sonsoles para contar cómo afrontan su nueva vida

Una infección cerebral causada por una bacteria llevó a Luis Canut a permanecer ingresado durante un año y medio. La enfermedad le dejó graves secuelas, entre ellas la pérdida casi total de la visión.

Más de 20 años después de comenzar su historia de amor, Patricia Pérez continúa a su lado. La pareja se sienta en el programa de Y ahora Sonsoles para hablar de aquella etapa y de cómo superaron juntos ese duro golpe.