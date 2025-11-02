Lucía Hoyos revive una experiencia paranormal que hiela la sangre en pleno especial de Halloween

Lucía Hoyos, caracterizada como Carrie, confesó haber escuchado una voz que decía su nombre en una experiencia que definió como aterradora: “Me cagué”, aclarando que fue metafóricamente.

En Pasapalabra, también Óscar Martínez sorprendió con una historia sobre un cámara que predijo su futuro. King África y Cósima Ramírez completaron la velada con humor y valentía frente a casas embrujadas.