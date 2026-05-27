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SUEÑOS DE LIBERTAD
Mabel toma una decisión definitiva con Salva tras descubrir su pasado en prisión
La joven apuesta por continuar su relación con Salva después de conocer el secreto que el cantinero llevaba tiempo ocultando en Sueños de libertad.
La confesión de Salva sobre sus diez años en prisión había dejado completamente rota a Mabel. Sin embargo, tras conocer mejor su historia personal, la joven decide seguir adelante con su relación y darle una nueva oportunidad.
En el último capítulo de Sueños de libertad, Mabel asegura que Salva ya ha pagado por sus errores y le deja claro que acepta su pasado. El cantinero, emocionado por sus palabras, termina fundiéndose con ella en un apasionado beso.
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