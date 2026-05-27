Mabel toma una decisión definitiva con Salva tras descubrir su pasado en prisión

La confesión de Salva sobre sus diez años en prisión había dejado completamente rota a Mabel. Sin embargo, tras conocer mejor su historia personal, la joven decide seguir adelante con su relación y darle una nueva oportunidad.

En el último capítulo de Sueños de libertad, Mabel asegura que Salva ya ha pagado por sus errores y le deja claro que acepta su pasado. El cantinero, emocionado por sus palabras, termina fundiéndose con ella en un apasionado beso.

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