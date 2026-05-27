El gesto de Marta Sánchez que confirmó su distanciamiento con Vicky Martín Berrocal tras décadas de amistad

Los rumores sobre la ruptura de amistad entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal comenzaron en diciembre, cuando la cantante dejó de seguir a la diseñadora en redes sociales. La ausencia de Vicky en el cumpleaños de Marta aumentó las sospechas.

Según explicó Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, el conflicto se originó tras la entrevista de Marta Sánchez en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Algunos titulares y comentarios no habrían gustado a la cantante, deteriorando desde entonces la relación entre ambas.

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