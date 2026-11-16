La dolorosa traición que sufrió Aurora mientras luchaba contra un cáncer de mama: su marido tenía una amante

Todo comenzó tras recibir un diagnóstico de cáncer de pecho. Después de las primeras sesiones de radioterapia, Aurora empezó a notar cambios en su marido: había dejado de acompañarla al tratamiento y apenas le mostraba cariño en casa, contó en Y ahora Sonsoles.

Un sueño en el que aparecía una mujer saliendo de su baño despertó sus sospechas. Decidió investigar en redes sociales y encontró conversaciones que confirmaban la infidelidad. Incluso consiguió hablar por teléfono con la amante de su marido. Tras descubrir la traición, Aurora tomó la decisión de poner fin a su matrimonio.