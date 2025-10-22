Lorena Vázquez revela el verdadero motivo del conflicto entre Andy y Lucas

Lorena Vázquez ha desvelado en Y ahora Sonsoles que los desencuentros entre Andy y Lucas van mucho más allá de los rumores sentimentales. Según la periodista, el conflicto principal estaría relacionado con las cuentas de la gira y el reparto de beneficios. Andy habría notado irregularidades en los pagos y sospecha que las cifras no cuadran con la facturación real.

Además, la relación de Lucas con su actual pareja, María José, habría tensado aún más la amistad entre ambos artistas. Lorena asegura que la supuesta infidelidad del cantante fue solo el detonante de una crisis que ya venía marcada por los problemas económicos.