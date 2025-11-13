Publicidad
Pasapalabra
Lorena Bernal sorprende en Pasapalabra con un pleno en Palabras Cruzadas y guiño tecnológico
La modelo resuelve sola un panel repleto de términos informáticos, sumando 18 segundos para Manu y provocando la broma de Roberto Leal sobre su inesperada vocación profesional.
Lorena Bernal completó el panel de Palabras Cruzadas sin errores y sin ayuda del concursante. La temática informática no fue obstáculo para lograr un pleno histórico en esta prueba de Pasapalabra.
Roberto Leal bromeó asegurando que “es ingeniera informática” tras la hazaña. El acierto supuso 18 segundos clave para Manu en un programa con pocos segundos repartidos en La Pista.