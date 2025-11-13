Lorena Bernal sorprende en Pasapalabra con un pleno en Palabras Cruzadas y guiño tecnológico

Lorena Bernal completó el panel de Palabras Cruzadas sin errores y sin ayuda del concursante. La temática informática no fue obstáculo para lograr un pleno histórico en esta prueba de Pasapalabra.

Roberto Leal bromeó asegurando que “es ingeniera informática” tras la hazaña. El acierto supuso 18 segundos clave para Manu en un programa con pocos segundos repartidos en La Pista.