Una menor alertó desde el balcón tras el crimen de una mujer de 73 años en Palma de Mallorca

La muerte de una mujer de 73 años en Palma de Mallorca ha conmocionado al vecindario. Una vecina relató en Y ahora Sonsoles que la nieta de la víctima estaba "en el balcón chillando" poco después de los hechos.

La investigación apunta a la nuera de la fallecida, con quien convivía en el domicilio y mantenía discusiones habituales, según explicaron vecinos de la zona. El caso continúa bajo investigación policial.

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