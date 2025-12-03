Lolita confiesa su reacción al ver el documental sobre su hermano: “No puedo volver a verlo”

Durante su entrevista, Lolita expresó el impacto que le causó el documental producido por Alba Flores como homenaje a su padre. Aunque lo vio una vez, admite que no ha podido repetir la experiencia.

Asegura que le removió muchas emociones y que, aunque le pareció una obra preciosa, no se siente con fuerzas para volver a enfrentarse a ella.