Lola Lolita sorprende con una dura valoración sobre la coreografía de Willy Bárcenas en un reto de baile

Durante su intervención como invitada en El Desafío, Lola Lolita no dudó en señalar a Willy Bárcenas tras valorar su reto de baile, afirmando: “Yo soy un poco criticona y te he visto un poco descoordinado”. Su comentario destacó por su franqueza y por ser una de las valoraciones más contundentes de la noche.

La creadora de contenido ya había demostrado su estilo directo, y su crítica llamó especialmente la atención al tratarse de la primera vez que un invitado del programa realizaba una apreciación tan negativa hacia un concursante. La actuación de Bárcenas formaba parte de los retos semanales que ponen a prueba a los participantes del formato.