Lola Índigo revoluciona el prime time con una entrevista llena de confesiones y momentos inesperados

Lola Índigo visitó el plató de El Hormiguero para hablar sobre sus nuevos proyectos y compartir varias anécdotas personales y profesionales junto a Pablo Motos. La artista se mostró cercana durante toda la conversación y protagonizó algunos de los momentos más destacados de la noche.

La entrevista completa dejó escenas muy comentadas entre los espectadores, que siguieron con atención las confesiones y reflexiones de la cantante. Su visita volvió a convertir el programa en uno de los espacios televisivos más seguidos del prime time.

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