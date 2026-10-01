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Lola Índigo en La Voz

El "sábado noche" traiciona a Lola Índigo en el juego de palabras encadenadas de La Voz

LA VOZ

Lola Índigo se define en La Voz con un divertido juego de palabras

La coach de La Voz se enfrenta a un divertido juego de palabras encadenadas en el que habla de sí misma y termina revelando sus ganas de salir.

Lola Índigo ha cambiado por un momento el sillón rojo de La Voz por un reto diferente: elegir palabras que la definan a partir de distintas letras. Con la B, la artista ha optado por "buena chica", "bailarina" y "besucona".

El juego también ha dejado elecciones más inesperadas. Con la T ha escogido "tomatico", recordando los "macarrones con tomatico", mientras que la S ha destapado sus ganas de salir. Tras responder "sábado noche", ha reconocido entre risas que estaba "pensando en un copazo".

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