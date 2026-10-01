Lola Índigo se define en La Voz con un divertido juego de palabras

Lola Índigo ha cambiado por un momento el sillón rojo de La Voz por un reto diferente: elegir palabras que la definan a partir de distintas letras. Con la B, la artista ha optado por "buena chica", "bailarina" y "besucona".

El juego también ha dejado elecciones más inesperadas. Con la T ha escogido "tomatico", recordando los "macarrones con tomatico", mientras que la S ha destapado sus ganas de salir. Tras responder "sábado noche", ha reconocido entre risas que estaba "pensando en un copazo".