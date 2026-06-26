Las llamas arrasan varias naves en Yecla tras un incendio declarado en una empresa de calzado

El fuego comenzó en una nave dedicada al almacenamiento o fabricación de calzado situada en el polígono industrial de Yecla. La rápida propagación de las llamas obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para tratar de controlar el incendio.

Bomberos, Policía y Guardia Civil trabajaron de forma coordinada con el apoyo de un helicóptero. El suceso no dejó víctimas mortales, aunque una persona resultó herida leve, mientras los cuerpos de seguridad investigan el origen del incendio según recoge el programa de Y ahora Sonsoles.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas