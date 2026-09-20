Leticia emociona al interpretar su actuación en lengua de signos para sus padres

El plató de La Voz ha presenciado uno de los instantes más sensibles y especiales de la edición durante la Audición a Ciegas de Leticia. La concursante saltó al escenario no solo para defender su propuesta vocal, sino para acompañar simultáneamente su interpretación con la lengua de signos, una delicada iniciativa concebida expresamente para que sus padres, presentes en el plató y con discapacidad auditiva, pudieran sentir y disfrutar la actuación en igualdad de condiciones.

Esta doble interpretación sobre el escenario no solo visibilizó la importancia de la accesibilidad en la música, sino que contagió de emoción tanto al público como a los propios coaches. Con este sincero tributo familiar, Leticia demostró que la pasión por el arte trasciende las barreras del sonido, firmando un paso por las audiciones donde la empatía, el amor filial y el talento se unieron de manera inolvidable.