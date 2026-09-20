Manuela regresa al plató de La Voz tras su paso por la edición Kids

El escenario de La Voz ha vivido un momento cargado de nostalgia y emoción con el retorno de Manuela, quien ya conquistara a la audiencia en su etapa como finalista de La Voz Kids. Años después de aquella deslumbrante participación infantil, la joven ha vuelto a probar suerte frente a los sillones rojos, demostrando una madurez artística y una potencia vocal que no han dejado indiferente a nadie en esta nueva fase de Audiciones a Ciegas.

Su actuación ha supuesto una auténtica prueba de fuego al mostrar la natural metamorfosis de su talento, pasando de ser una promesa de la cantera musical a una artista con personalidad propia y absoluta soltura escénica. Con esta valiente reaparición, Manuela busca culminar el sueño que inició de niña y consolidar definitivamente su carrera musical en la versión de adultos del exitoso talent show de Antena 3.