Adriana Moreno, deslumbrante y codiciada por todos los coaches en La Voz

Adriana Moreno ha marcado un hito en el arranque de La Voz tras protagonizar una actuación antológica sobre las tablas del programa. Con una madurez vocal portentosa y una sensibilidad interpretativa arrolladora, la concursante logró que los cuatro coaches pulsaran el botón rojo casi de manera simultánea, convirtiéndose en el primer pleno de la edición y desatando una auténtica batalla campal por sumar su talento a sus respectivos equipos.

El despliegue técnico y la pasión transmitida por Adriana provocaron la ovación unánime del público y encendidos elogios por parte de los mentores, quienes no dudaron en recurrir a sus mejores argumentos y estrategias para seducir a la artista. Con este rotundo e inolvidable debut, la joven no solo entra por la puerta grande en el concurso, sino que se posiciona desde el primer momento como una de las rivales más fuertes a batir de la temporada.