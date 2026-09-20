Beatriz presiona a Gabriel para culminar sus planes de maternidad

Las intenciones de Beatriz alcanzan un punto de no retorno en la colonia tras lanzar una exigencia contundente a Gabriel. Determinada a conseguir su objetivo a cualquier precio y obsesionada con la idea de afianzar su vínculo familiar mediante la llegada de un bebé, la mujer decide no dar un paso atrás y confronta directamente al joven, dejándole claro que debe tomar una decisión inmediata respecto a su futuro juntos.

La firme postura de Beatriz acorrala a Gabriel, situándolo en una posición enormemente comprometida frente a las implicaciones de ceder ante su chantaje emocional. Este tenso choque de intereses amenaza con desestabilizar por completo los delicados equilibrios de poder en la zona, abriendo la puerta a un escenario impredecible en Sueños de libertad, donde las alianzas y lealtades quedan una vez más al borde del colapso.