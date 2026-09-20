Fantasías de maternidad en la colonia: Xenia Tostado analiza el complejo estado mental de Beatriz

El anuncio de la gestación de Beatriz marca un punto de inflexión en las tramas de Sueños de libertad, impulsando al personaje a un estado psicológico cada vez más delicado. Xenia Tostado profundiza en el choque emocional que supone este acontecimiento para su papel, cuya percepción de la realidad se desdibuja al proyectar sobre esta nueva gestación sus anhelos más profundos de reconstruir un núcleo familiar con Gabriel.

Según explica la intérprete, la llegada del bebé acentúa las ilusiones y obsesiones de Beatriz, quien llega a convencerse de que esta gestación le permitirá dar un hermano al pequeño Juanito y afianzar definitivamente su vínculo con la familia De la Reina. Esta convicción lleva su comportamiento al límite en la ficción, provocando nuevos enfrentamientos y añadiendo una dosis de alta tensión a su convulsa relación con Gabriel.