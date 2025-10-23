Publicidad
Pasapalabra
Leonor Lavado sorprende en Pasapalabra al imitar a Melody en La pista
La humorista se mete en la piel de la cantante sevillana durante La Pista y provoca carcajadas junto a Javi Cantero en su regreso al concurso.
La diversión ha estado asegurada en el regreso de varios invitados a Pasapalabra. Carla Nieto, Javi Cantero, David Fernández y Leonor Lavado han vuelto al plató, protagonizando momentos tan cómicos como inesperados. David ha arrancado las risas del público al bromear con Roberto Leal sobre El Rosco.
Leonor, fiel a su talento para las imitaciones, ha sorprendido con sus versiones de Carmen Lomana y Tamara Falcó. Pero el momento más divertido ha llegado cuando se ha transformado en Melody para participar en La Pista frente a Javi Cantero. Aunque ambos se han perdido con la canción, la actriz ha logrado resolver el reto con ingenio.