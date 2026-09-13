Entre la lealtad y el deseo: Cihan se ve contra las cuerdas tras el shock de saber que Boran sigue vivo

La trama de En tierra lejana da un giro drástico tras destaparse el mayor secreto de Mardin: Boran continúa con vida. Esta revelación deja a Cihan atrapado en una tortuosa encrucijada moral y emocional, viéndose dividido entre el lazo de sangre que lo une a su hermano y los profundos sentimientos que han florecido hacia Alya en este tiempo.

Por un lado, el sentido del deber y el respeto hacia la familia lo impulsan a mantener el respeto por el matrimonio de su hermano. Sin embargo, la innegable conexión construida con la mujer de su vida hace que renunciar a ella resulte desgarrador, sumiendo al protagonista en una tormenta de dudas e incertidumbre sobre las decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas.

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