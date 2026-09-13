"Celebramos nuestro aniversario de independencia": Marta y Nuria, las siamesas separadas que conmueven en Y ahora Sonsoles

Marta y Nuria han visitado el plató para compartir su historia de superación al cumplirse un nuevo aniversario de la compleja cirugía a la que se sometieron siendo bebés. Nacidas unidas por el abdomen, las hermanas lograron ser separadas con éxito gracias a un equipo médico multidisciplinar, un hito sanitario que marcó el inicio de sus vidas por separado.

Con total complicidad, las jóvenes explicaron en Y ahora Sonsoles cómo viven esta fecha de manera muy especial, calificando el día de la operación como su "aniversario de independencia". Pese a haber crecido con caminos e intereses propios, ambas destacaron el vínculo indestructible que las une, recordando con gratitud la valentía de sus padres y la pericia de los cirujanos que hicieron posible su milagrosa evolución.

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