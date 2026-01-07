Publicidad
Una nueva vida
El lazo inesperado que define la amistad de Ferit y Abidin antes de la pedida de mano
Ferit comparte una confesión íntima con Abidin justo antes de que este haga la pedida de mano a Aysel, revelando la profundidad de su vínculo y las tensiones que lo ponen a prueba.
Ferit decide hablar con Abidin solo instantes antes de que su amigo pida la mano de Aysel, expresando cuánto le importa su felicidad pese a sus propias ocupaciones. Abidin, emocionalmente desgastado por un malentendido con Suna, intenta restar importancia a la situación.
En un momento de franqueza, Ferit reconoce que si ha superado tantas dificultades ha sido gracias al apoyo de Abidin, a quien compara con un hermano. Sin embargo, Abidin se prepara para un futuro al que se aferra más por paz que por amor verdadero.