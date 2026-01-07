El lazo inesperado que define la amistad de Ferit y Abidin antes de la pedida de mano

Ferit decide hablar con Abidin solo instantes antes de que su amigo pida la mano de Aysel, expresando cuánto le importa su felicidad pese a sus propias ocupaciones. Abidin, emocionalmente desgastado por un malentendido con Suna, intenta restar importancia a la situación.

En un momento de franqueza, Ferit reconoce que si ha superado tantas dificultades ha sido gracias al apoyo de Abidin, a quien compara con un hermano. Sin embargo, Abidin se prepara para un futuro al que se aferra más por paz que por amor verdadero.