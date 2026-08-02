Laura Rozalén revela el momento que rompe a Marisol: “Todo el amor se convierte en odio”

Laura Rozalén ha explicado el impacto emocional que supone para Marisol descubrir el cambio radical en la actitud de Pablo. La intérprete analiza cómo su personaje afronta una situación que transforma por completo sus sentimientos y pone a prueba su fortaleza.

Durante un contenido especial de Sueños de libertad, la actriz resume ese punto de inflexión con una contundente reflexión: “Todo el amor que tenía Pablo se convierte en odio”. Sus palabras ayudan a entender uno de los conflictos más intensos que atraviesa la historia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas