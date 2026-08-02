La madre de una de las menores implicadas en la agresión de Moguer pide que cesen las amenazas: “No justifico lo ocurrido”

La agresión ocurrida en Moguer sigue generando reacciones tras las declaraciones de la madre de una de las menores implicadas. La mujer condena lo sucedido, pero también denuncia que su hija está siendo objeto de amenazas y un fuerte señalamiento desde que se conocieron los hechos.

Durante Y ahora Sonsoles, afirmó: “No lo justifico, pero que dejen de acosarla”. Con estas palabras pidió que cesen los ataques contra la menor mientras el caso continúa su recorrido y se esclarecen las responsabilidades.

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